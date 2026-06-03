İran, Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurdu! Sığınaklar yerle bir edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) daha önce gerçekleştirdiği askeri hamleye misilleme olarak, Kuveyt sınırları içerisinde yer alan ve Amerikan ordusuna ev sahipliği yapan stratejik askeri üsleri balistik füzelerle vurduğunu resmen ilan etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran, Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurdu! Sığınaklar yerle bir edildi
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Pentagon ve Beyaz Saray'da kırmızı alarm durumuna geçilmesine neden olan bu saldırı, uluslararası kamuoyunda infial yarattı.

"AMERİKAN ASKERLERİNİN SIĞINAKLARI TAMAMEN YIKILDI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından devlet televizyonları ve resmi haber ajansları üzerinden acil koduyla paylaşılan bildiride, operasyonun askeri sonuçlarına dair çok sert iddialara yer verildi. Yapılan resmi açıklamada, füzelerin fırlatılmasının ardından Kuveyt'te hedef alınan Amerikan askeri üslerinin ağır suffers hasar alarak tamamen imha edildiği savunuldu. Ayrıca üs içerisinde yer alan ve Amerikan askerlerinin gizlendiği korunaklı sığınakların da yoğun bombardıman ve patlamaların etkisiyle tamamen yıkıldığı aktarıldı.

MİSİLLEME SALDIRISININ GEREKÇESİ KEŞM ADASI BASKINI

Tahran yönetiminin düzenlediği dev füze harekatının arka planında yer alan gerekçe, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayımladığı resmi askeri deklarasyonla dünyaya duyuruldu. Bildiride, saldırının ABD'nin daha önce İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyona bir yanıt olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Terörist Amerikan güçlerinin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini doğrudan hedef alan açık ve net saldırganlığına bir tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri harekat emrini yerine getirmiştir. Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin konuşlandığı askeri üsler, hava kuvvetlerimize ait hassas güdümlü ve yoğun füze saldırılarıyla tam isabetle vurulmuştur. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik her hamle misliyle karşılık bulacaktır.

Bölgedeki Amerikan radar ve hava savunma sistemlerinin füzeleri neden engellemediği henüz bilinmezken, Kuveyt hükümetinin ve ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) zayiat durumuna ilişkin yapacağı resmi açıklamalar tüm dünya tarafından nefesler tutularak bekleniyor.

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