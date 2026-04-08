İran Meclis Başkanı Galibaf: ABD, ateşkesin 3 maddesini ihlal etti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile taraflar arasında varılan 10 maddelik ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Galibaf, anlaşmanın bazı maddelerinin daha süreç başlamadan ihlal edildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Galibaf, ABD’nin söz konusu anlaşmanın 3 maddesini halihazırda ihlal ettiğini ifade etti. Galibaf, açıklamasında ABD’ye duyulan güvensizliğe değinerek şunları söyledi:

"ABD'ye duyduğumuz derin tarihi güvensizlik, tüm taahhütlerini çeşitli şekillerde tekrar tekrar ihlal etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu üzücü bir şekilde bir kez daha tekrarlanmıştır"

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına da atıfta bulunan Galibaf, İran’ın sunduğu 10 maddelik teklifin müzakereler için temel çerçeve olarak kabul edildiğini ancak buna rağmen ihlallerin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

3 MADDE ŞİMDİDEN İHLAL EDİLDİ

"ABD Başkanı'nın açıklamasında da belirtildiği gibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin 10 maddelik teklifi, müzakereler için ‘müzakere edilebilir bir temel' ve ana çerçevedir. Ancak, bu teklifin 3 maddesi şimdiden ihlal edilmiştir"

Galibaf, ihlal edildiğini söylediği maddeleri şu şekilde sıraladı:

"1- Lübnan'da ateşkesle ilgili 10 maddelik teklifin ilk maddesine uyulmaması. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkça ‘her yerde, Lübnan ve diğer bölgeler dahil olmak üzere, derhal ateşkes' olarak belirttiği taahhüt.

2- İran'ın Fars eyaletindeki Lar şehrinde imha edilen, İran hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının (İHA) varlığı, bu da İran hava sahasının herhangi bir ihlalinin yasaklandığı maddeyi açıkça ihlal etmektedir."

Galibaf, ayrıca Beyaz Saray’ın İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini “kırmızı çizgi” olarak tanımlayan açıklamasına değinerek, bunun da anlaşmanın 6. maddesine aykırı olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"Ateşkes çerçevesinin 6. maddesinde yer alan İran'ın zenginleştirme hakkının reddedilmesi"

Galibaf, mevcut şartlarda müzakere ve ateşkesin mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi, ‘müzakere edilebilir temel' olarak belirtilen bu esas, müzakereler başlamadan önce açıkça ve alenen ihlal edilmiştir. Böyle bir durumda iki taraflı bir ateşkes veya müzakereler makul değildir"