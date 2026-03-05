İran: Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi, sert intikam yolda

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Minab kentinde bir kız ilkokuluna yönelik saldırının faillerinin tespit edildiğini öne sürdü. Haberde saldırıya karışan pilotların kimlikleri ve kalkış yapılan hava üssünün belirlendiği, sert bir karşılık için hazırlık yapıldığı iddia edildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Minab kentindeki kız ilkokuluna yönelik savaş suçu faillerinin tespit edildiğini bildirdi.

Güvenilir kaynaklar, Minab’daki çocukların öldürülmesine karışan tüm kişilerin tamamen tespit edildiğini bildirdi.

Haberde saldırıya katılan pilotların kimliklerinin, uçuşun gerçekleştirildiği hava üssünün ve saldırıyı gerçekleştiren ülkenin ayrıntılı şekilde belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu saldırıya karşı sert ve kararlı bir yanıt verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Haberde ayrıca bu konuya ilişkin daha fazla ayrıntının yakında paylaşılacağı ifade edildi.

