İran, Minab’daki okul saldırısının yapıldığı El-Zafra üssünü vurdu

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, "Vaad-i Sadık 4" operasyonunun 22. dalgasına ilişkin 23 numaralı bildiriyi yayımladı. Operasyonun yedinci gününde, bölgedeki ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni nesil füzeler ve İHA'larla kapsamlı bir saldırı düzenlendiği duyuruldu.

"ÇOCUK KATİLİ DÜŞMANIN GÖVDESİNE DARBE"

Devrim Muhafızları, operasyon kapsamında üç ana üssün hedef alındığını ve ağır hasar oluştuğunu bildirdi:

İlahi lütuf ve yardımlarla, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu"ndaki şerefli ve kahraman İran milletinin evlatları, Amerikan-Siyonist'in anavatanımıza yönelik savaş ve saldırısının yedinci gününde, "Vaad-i Sadık 4 Operasyonu"nun 22. dalgasının devamında, zalim ve çocuk katili düşmanın gövdesine öldürücü ve ezici darbeler indirdiler.

Vaad-i Sadık 4 Operasyonu'nun, mazlum Minablı öğrenci şehitlerin adına ve mübarek Ya Hüseyin bin Ali (a.s) rumuzuyla, Devrim Muhafızları'nın yeni nesil füzelerinin gündüz vakti yoğun ateşiyle gerçekleştirilen yirmi ikinci dalgası, Amerikan ve Siyonist hedeflerine karşı birleşik, çeşitli ve kapsamlı eylemleri içerdi:

“Bölgedeki Amerikalı teröristlerin "El-Zafra Hava Üssü"nün çeşitli İHA'lar ve nokta atışı yapan füzelerle hedef alınması

Bu operasyonda, üssün aşırı gelişmiş erken uyarı radarının imhasının yanı sıra, Amerikalıların gelişmiş MQ9 İHA'larının ve U2 casus uçağının bakım ve muhafaza hangarları imha edildi ve halen yanmaya devam ediyor.

Şecere-i Tayyibe Okulu'na yapılan saldırı ve 165 kız öğrencinin şehit edilmesi cinayetinin bu üsten gerçekleştirildiği hatırlatılır.

2. Bölgedeki Amerikalı teröristlerin "Ali El-Salim Üssü"nün hedef alınması

Bölgedeki Amerikalı teröristlerin "Ali El-Salim Üssü"nün, seyir ve balistik füzelerle ağır darbe alması; bu saldırıda üssün aşırı gelişmiş erken uyarı radarı ve yan tesisleri, Amerikan hava araçlarının yakıt tanklarının yanı sıra, vahşi saldırının başlangıcından itibaren Amerikan hava araçlarının kalkarak füzelerini ve bombalarını ülkemiz topraklarına bıraktığı bu üssün iki pisti de imha edildi. Öyle ki, çok yoğun ve geniş dumanı tüm bölgede görülmektedir.

Dün gece ve bugün, İslam savaşçıları iki birleşik saldırı dalgasıyla, Amerikalı teröristlerin El-Udeid Hava Üssü'ndeki radar ve hava trafik kontrol tesislerini, uydu istasyonlarını ve yakıt ikmal tesislerini, imha amaçlı İHA'lar, seyir ve balistik füzelerle tamamen imha etti.

Habis, cani ve insanlık dışı düşmana uyarıyoruz: Şehit Lider'in ve İran İslam Toprakları'na yönelik saldırganların vahşi cinayetlerinde hayatını kaybeden şehitlerin intikamını almak, ülkenin güçlü silahlı kuvvetlerinin gece gündüz gündemindedir ve İslam savaşçılarının savaş meydanındaki kader tayin edici sürprizlerini beklemelidirler. ”