İran, Neçirvan Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Irak Kürdistan Bölgesi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok’taki konutuna yönelik düzenlenen İHA saldırısını sert bir dille kınadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başkanı’nın evini hedef alan İHA saldırısının, son dönemde İranlı üst düzey yetkililere ve sivil halka yönelik yapılan suikastlarla aynı elden çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan ve Siyonist terör orduları tarafından İranlı üst düzey yetkililere ve mazlum İran halkına yönelik yapılan alçakça suikastlarda örneğini gördüğümüz, saldırgan düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

‘TERÖR EYLEMİDİR'

“Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın Duhok'taki evine düzenlenen İHA saldırısı, son günlerde Amerikan ve Siyonist terör orduları tarafından İranlı üst düzey yetkililere ve mazlum İran halkına yönelik yapılan alçakça suikastlarda örneğini gördüğümüz, saldırgan düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemidir.

Bu terör eylemleri, savaş kışkırtıcısı düşmanların, Kürdistan Bölgesi ile komşu ülkeler arasındaki bölgesel barış, istikrar ve işbirliğine zarar vermeye yönelik şeytani çabalarını göstermektedir.

DMO bu terör saldırısını kınar ve bölge ülkeleri ve aktörleriyle güvenlik işbirliğini güçlendirerek, Amerikan ordusu ve Siyonist rejimin kötülüklerine karşı bölgede ortak bir savunma kalkanı oluşturmak suretiyle komşuların güvenliğini desteklemeye ve savunmaya hazır olduğunu bildirir. ”