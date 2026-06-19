İran operasyonlarının faturası ABD'yi vurdu! Operasyonlar durabilir

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon),  İran'la tescil edilen yüksek askeri gerilim ve fırlayan operasyonel harcamalar başta olmak üzere çeşitli giderleri karşılayabilmek amacıyla Kongre'den 80 milyar dolarlık dev bir ek bütçe talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran operasyonlarının faturası ABD'yi vurdu! Operasyonlar durabilir
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Wall Street Journal'ın (WSJ), konuya yakın üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı kulis haberine göre; ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg, bu hafta Kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği gizli temaslarda ek bütçe ihtiyacını açıkça gündeme getirdi. Resmi dökümanlara yansıyan değerlendirmelerde, Pentagon'un elindeki mevcut kaynakların yetersiz kalabileceği ve ordunun finansal tıkanma noktasına doğru ilerlediği aktarıldı.

YAZ OPERASYONLARI FİNANSMAN KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Askeri kaynaklar, Kongre'nin bu yeni ek bütçe düzenlemesini acil kodla onaylamaması durumunda, ABD ordusunun yaz aylarında planladığı stratejik deniz ve kara operasyonlarını finanse etmekte çok ciddi zorluklar yaşayacağını ifade etti. Pentagon'un acil ihtiyaç duyduğu 80 milyar dolarlık ek kaynağın dağılımı ise şu kalemlerden oluşuyor:

İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerin lojistiği,
Uçak gemileri ve donanma unsurlarının gemi faaliyetleri,
Askeri personel giderleri,
Kritik mühimmat alımları ve stok takviyeleri.
İlerleyen günlerde Kongre'ye hem Pentagon'u hem de tarım ve afet yardımı gibi savunma dışı alanları kapsayan devasa bir paket sunulması bekleniyor. Söz konusu talebin yasalaşmadan önce Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin resmi onayından geçmesi gerekiyor.

Pentagon'un 2026 Mali Yılı Bütçesi Sınırları Zorluyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2026 mali yılı için tescil edilen ana bütçesi yaklaşık 1 trilyon dolar gibi tarihi bir rekor seviyede belirlenmişti. Ancak, İran eksenli askeri faaliyetlerin oluşturduğu yüksek maliyet yükü bu bütçeyi adeta eritti:

Mayıs Ayı Bilançosu: Pentagon, mayıs ayı ortasında yalnızca İran'la bağlantılı askeri operasyonların faturasını 29 milyar dolar seviyesinde hesaplamıştı.
Güncel Tablo: Aradan geçen kısa süreçte sahadaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte bu rakamın katlanarak büyüdüğü ve 80 milyar dolarlık yeni ek paketi zorunlu kıldığı değerlendiriliyor.

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