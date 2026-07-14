İran Ordusu silah başı yaptı! ABD'ye Hürmüz Boğazı resti

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin son askeri operasyonlarını ve saldırgan tutumunu sert bir dille eleştirerek Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarından asla taviz vermeyeceklerini tüm dünyaya ilan etti.

"BÖLGE, ABD SALDIRGANLIĞIYLA ASLA AÇILMAYACAK"

Küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın askeri güç gösterileriyle kontrol altına alınamayacağını vurgulayan Sözcü Ekreminiya, Beyaz Saray'a net mesajlar gönderdi. Boğazın stratejik statüsüne dikkat çeken Ekreminiya, "Hürmüz Boğazı, askeri baskılarla veya dışarıdan dayatılan stratejilerle kontrol altına alınamaz. Bu bölge; savaşla, şiddetle ve ABD saldırganlığıyla asla açılmayacaktır. İran Silahlı Kuvvetleri, stratejik ve hukuki sınırları korumak konusunda bir milim dahi geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TEK YOL İRAN HALKININ HAKLARINA SAYGI DUYMAKTIR"

Ekreminiya, bölgede istikrarın ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının batılı güçlerin geri çekilmesinden geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı konusundaki kararlı duruşundan ve savunma reflekslerinden vazgeçmeyecektir. Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde açmanın ve bölgede kalıcı barışı sağlamanın tek bir yolu vardır; o da İran halkının meşru haklarına, egemenliğine ve iradesine kayıtsız şartsız saygı duymaktır. Aksini düşünenler tarihi bir yanılgı içerisindedir."

HAMANEY VURGUSU: "ŞEHİT LİDERİN İNTİKAMINI ALMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

İran askeri sözcüsünün açıklamasındaki en dikkat çekici ve gerilimi tırmandıracak kısım ise öldürülen dini lider Ali Hamaney ile ilgili sözleri oldu. Bölgedeki askeri teyakkuzun boyutunu gözler önüne seren Ekreminiya, intikam yeminini şu sözlerle yineledi:

"Bizler, bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizin ve özellikle de şehit liderimizin (öldürülen dini lider Ali Hamaney) dökülen kanının intikamını askeri ve stratejik olarak almakla yükümlüyüz. Bu bizim sarsılmaz ve mukaddes görevimizdir."