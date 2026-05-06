İran şartlarını açıkladı: Hürmüz'de kritik eşik!

Körfez’de haftalardır süren gerilimde diplomatik ve askeri dengeleri değiştirecek bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin bölgedeki operasyonlarını durdurma kararı sonrası, Hürmüz Boğazı’nın "yeni prosedürler" eşliğinde güvenli geçişe açılacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan veya kısıtlı geçişlere izin verilen Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu paylaştı. Açıklamada, ABD ve İsrail’in bölgedeki tehditlerinin etkisiz hale getirildiği savunularak, deniz trafiğinin yeniden başlayacağı belirtildi.

"İran Kurallarına Uyanlara Teşekkür"

DMO, savaş süresince boğaz ve çevresinde bekleyen gemilerin kaptan ve armatörlerine özel bir teşekkür iletti. Açıklamada, "Fars (Basra) ve Umman Körfezi’ndeki kaptanlar ile gemi sahiplerine, İran'ın Hürmüz Boğazı kurallarına uymalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki otoritenin Tahran’da olduğu vurgulandı.

Yeni Prosedürler ve "Güvenli Geçiş" Ücreti

Açıklamada öne çıkan en kritik nokta ise "yeni prosedürler" vurgusu oldu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in işaret ettiği "yeni yönetim planı" kapsamında:

Boğazdan geçişlerde İran’ın belirlediği yeni güvenlik protokolleri uygulanacak.
Savaş sonrası süreçte gemilerden "güvenli geçiş ücreti" alınmasını öngören yasa tasarısı gündemdeki yerini koruyor.

KRİZİN ARKA PLANI: 28 ŞUBAT’TAN BUGÜNE

Hürmüz Boğazı, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran tarafından fiilen kapatılmıştı. Bu süreçte:

İran, "izinsiz" geçmeye çalışan gemilere yönelik İHA ve füze operasyonları düzenlemişti.
ABD Başkanı Trump’ın son açıklamasıyla "Özgürlük Projesi"ni askıya alması, İran’ın "tehditler sona erdi" tezini güçlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

