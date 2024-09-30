İran: "Savaş aramıyoruz, ancak gereken yanıtı vereceğiz"

Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değindi ve bu tür eylemlerin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Kenani’nin açıklamaları şu şekilde özetlendi: "İsrail’in İran’a ve direniş güçlerine yönelik saldırılarına gereken yanıtı vereceğiz. Kimseye boş tehditlerde bulunmuyoruz; ulusal güvenliğimizi korumak için her türlü önlemi alacağız. Tarihte işgalcilere karşı nasıl güçlü yanıtlar verdiğimizi herkes gördü."

Kenani, İran'ın direniş güçlerine desteğinin süreceğini belirtirken, bölgedeki gerilimi artıran asıl aktörlerin bu durumu düzeltmek zorunda olduklarını ifade etti. Hamas lideri İsmail Haniye suikastına ilişkin soruya da yanıt veren Kenani, "Bu suikastın karşılıksız kalmayacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.