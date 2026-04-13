İran ’savaş devam ederse’ diyerek uyardı: Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadık

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, henüz birçok askeri kapasiteyi ortaya koymadıklarını söyleyerek, "Savaş devam ederse, düşmanın hiçbir şekilde tasavvur edemeyeceği kapasite ve kabiliyetleri devreye sokacağız" dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka kararı çağrısının ardından İran’dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi yaptığı açıklamada, "Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadık. Savaş devam ederse, düşmanın hiçbir şekilde tasavvur edemeyeceği kapasite ve kabiliyetleri devreye sokacağız. Öyle savaş yöntemlerini kullanacağız ki düşman, karşı koyacak yeterli güce sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iran iran devrim muhafızları
