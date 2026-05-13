İran Savaşı’nda dev kayıp: Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu

Demokrat Kongre Üyesi Ed Case’in, prestijli savunma yayını The War Zone (TWZ) verilerine dayanarak yaptığı çıkış, Amerikan hava gücünün aldığı ağır darbeyi ve gizlenen mali faturayı tartışmaya açtı.



"GÖZ BEBEKLERİ" DÜŞTÜ: 39 UÇAK İMHA EDİLDİ

Kongre Üyesi Ed Case’in Senato’daki özel oturumda dile getirdiği ve Pentagon yetkililerini köşeye sıkıştıran rapor, ABD Hava Kuvvetleri’nin savaşın başından bu yana yaşadığı en ağır kayıpları listeledi. TWZ raporunda yer alan çarpıcı detaylar şöyle:

39 Amerikan uçağı tamamen imha edilirken, 10 uçak farklı derecelerde hasar gördü.

İmha edilen uçaklar arasında Amerikan filosunun en pahalı ve gelişmiş sistemleri olan F-35 Lightning II savaş uçakları ile "uçan kale" olarak bilinen E-3 Sentry hava komuta uçaklarının bulunduğu belirtildi.

Mali İşler Direktörü Jay Hurst, bu kayıpların onarım ve yerine koyma maliyeti sorulduğunda net bir rakam veremeyerek "hesaplaması zor" yanıtını vermekle yetindi.

MALİYET TARTIŞMASI: 29 MİLYAR MI, 100 MİLYAR MI?

Savaşın ekonomik boyutu, Washington ile Tahran arasında tam bir "rakam savaşına" dönüşmüş durumda.

Savaş Bakanı Pete Hegseth, resmi faturayı 29 milyar dolar olarak açıkladı.

ABD’li vekiller, bu rakamın uçak kayıplarını, mühimmat yenileme maliyetlerini ve personel giderlerini kapsamadığını, gerçek rakamın kasıtlı olarak düşük gösterildiğini savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, operasyonun ABD’ye gerçek maliyetinin 100 milyar doları çoktan aştığını ileri sürmüştü.