İran: Son 24 saatte 220'den fazla ABD askeri öldü ve yaralandı

İran Hatamü’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, son 24 saat içinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik yapılan taarruzun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre bölgedeki Amerikan üslerine yönelik güçlü taarruzun devamında, son 24 saat içinde saldırgan Amerikan ordusuna ait çok sayıda asker ve komutan aşağıda belirtildiği şekilde öldürülüp yaralandı ve altyapıları ile kaynaklarına önemli hasar verildi:

- Bölgedeki ABD Beşinci Filo Deniz Kuvvetleri'nden 21 ölü ve çok sayıda yaralı

- El-Dhafra Amerikan Üssü'nde 200 ölü ve yaralı

- Kuzey Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir petrol tankerinin hedef alınması