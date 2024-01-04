İran Terör Saldırısındaki Şehit Sayısını Güncelledi

İran, dün gerçekleşen terör saldırısı sonrası basına yansıyan bilgileri güncelledi. Saldırıda 84 kişi şehit oldu, 284 kişi yaralandı. İran lideri Ali Hamaney saldırı sonrası "Bu felaketin karşılığı çok sert olacaktır” ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi de İsrail ve ABD'yi işaret etti.

İran Terör Saldırısındaki Şehit Sayısını Güncelledi

İran Devleti, dün Kirman eyaletinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan ve yaralanan vatandaşlarıyla ilgili sayıları güncelledi.

Son yapılan açıklamaya göre iki bombanın kullanıldığı saldırıda 84 kişi şehit oldu. 284 kişi yaralandı.

İran lideri Ali Hamaney saldırı sonrası "Bu felaketin karşılığı çok sert olacaktır” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şehit Kasım Süleymani için Tahran'da yapılan anma töreninde "İsrail ve ABD'nin işledikleri suçlar nedeniyle ağır bedel ödeyeceğini" söyledi.

Reisi, "Gücünüzü direniş güçlerine yetiremediniz şimdi masum insanlara kullanıyorsunuz ancak bu suç için ağır bir bedel ödeyeceğinizi bilin." dedi.

Öte yandan Reisi'nin Türkiye ziyareti de ertelendi. Saldırıdan önce İran Cumhurbaşkanı'nın bugün Türkiye gelmesi planlanmıştı.

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