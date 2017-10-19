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İran-Türkiye ilişkilerinde bahar havası! Ulusal para ile ticaret başlıyor

Terörle mücadelede ortak hareket eden İran ve Türkiye, ekonomik anlamda da önemli adımlar atıyor. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. İkili yaptığı basın açıklamasında, Ulusal para birimi ile ticaretin başladığını duyurdu. Açıklamalarda, Irak'ın toprak bütünlüğü vurgusu vardı

Türkiye ve İran arasında yeni bir dönem başladı. İki ülke artık ulusal paralarıyla ticaret yapacak.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri Türkiye'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Cihangiri'yi Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

İkili, yapacakları görüşme öncesinde makam odasının balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti. Ardından toplantıya geçildi.

Başbakan Yıldırım ve Cihangiri'nin basın açıklaması ise imzanalan anlaşmalarla başladı. Bilim ve teknoloji ile çevre alanlarını kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

İlk sözü Binali Yıldım aldı. Ulusal para ile ticaretin müjdesini verdi.

Zirvenin gündeminde Irak ve Suriye konusu da vardı. Irak'ın toprak bütünlüğü vurgusu yapıldı.

Yıldırım, Barzani'nin referandum kararına karşı İran, Irak ve Türkiye'nin ortak tavrının altını çizdi.

Terörle mücadele konusunda ise üç ülke müşterek hareket edecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #türkiye #ırak
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Mustafa şahin - 7 gün önce
Milli paramız amerikadan dolar almadan basılmıyor borç alınan dolar kadar basılıyor bu sayede amerika bizi sömürüyor o yüzden milli para ile ticaret bizi bu sekilde rahatlatmaz milli para gsmh bazında basılırsa milli para ile ticaret faydalı olur
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