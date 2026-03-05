İran: ''Türkiye topraklarına füze atmadık, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz''

İran, Türkiye'ye yöneldikten sonra imha edilen balistik mühimmatla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin hedef alınmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan fırlatılan bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahalarını aşarak Türkiye'ye doğru ilerlediğinin tespit edildiğini duyurmuştu. Resmi açıklamalara göre, Türk hava sahasına yönelen bu mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmış olan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. 

İRAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yarı resmi Nur Haber Ajansı'nın İran Genelkurmay Başkanlığı kaynaklı açıklamasına göre, İran silahlı kuvvetlerinin Türkiye'yi hedef alan bir füze saldırısı düzenlediği iddiaları kesin bir dille yalanlandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir mesaj paylaştı.

Pezeşkiyan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık, ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz."

