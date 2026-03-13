İran Türkiye’ye yönelik füze iddiasını yalanlandı: ABD ve Siyonist rejim tarafından yapılmış olabilir
Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, İran'ın Türkiye’ye yönelik füze fırlattığı iddialarını yalanlayrak "ABD ve Siyonist rejimin geçmişteki kötü sabıkaları göz önüne alındığında, bu eylemin İran ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozma amacıyla gerçekleştirilmiş olması muhtemeldir" dedi
İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, Türkiye’ye yönelik füze saldırısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, İran’ın Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze fırlattığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze fırlatma iddiasını reddediyor.
ABD ve Siyonist rejimin liderlerinin geçmişteki kötü sabıkaları göz önüne alındığında, bu tür bir eylemin İran ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozma amacıyla ABD ve Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilmiş olması muhtemeldir ve bu konunun araştırılması gerekiyor”