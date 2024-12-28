İran ve Çin'den ortak mesaj: Suriye'de bölge dışı müdahalelere karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Arap Birliği'nin Suriye'deki gelişmelere dair İran karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi. Erakçi, ülkesinin Suriye konusunda bölge ülkeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

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İran ve Çin'den ortak mesaj: Suriye'de bölge dışı müdahalelere karşıyız
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Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası kamuoyunun dikkatini gerçek dışı tehditlerle saptırmak amacıyla fitne çıkarılmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür çabaların amacının İsrail ve Amerikan işgalini meşrulaştırmak olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, İran’ın Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulması için bölge ülkeleriyle ortak bir hedefe sahip olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Erakçi'nin Pekin ziyareti sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile stratejik ilişkileri pekiştirme ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatı bulduğu öğrenildi. İki bakan, Batı Asya ve Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Vang ve Erakçi, Suriye'de kaos ve güvensizliğin yol açabileceği tehlikeler hakkında endişelerini dile getirdi ve bölge dışındaki aktörlerin jeopolitik hedeflerle yıkıcı müdahalelerde bulunmamaları gerektiğini vurguladılar.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise, 30 Aralık 2009'da İran halkının İslam Cumhuriyeti'ne verdiği desteği kutlamak amacıyla bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Suriye'de yaşananların ABD ve Siyonist rejimin ortak planı olduğu konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır" denildi.

"Suriye'de yaşananların, Amerikan ve Siyonist ortak bir planın ürünü olduğuna şüphe edilmemelidir. Amerika'nın liderliğindeki tahakküm düzeni, Batı Asya'daki şeytani hedeflerini gerçekleştirmek için kaynakları yağmalamak ve Müslümanları esir almak peşindedir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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