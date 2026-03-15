İran ve Lübnan ateşledi: İsrail’in kuzeyinde sirenler çalıyor

Geceden bu yana gerçekleşen 5. saldırı dalgasında, Hayfa’dan Tel Aviv’e, Necef Çölü’nden Golan Tepeleri’ne kadar tüm stratejik noktalar hedef alındı. Siyonist rejimin "hava savunma" iddialarına rağmen kentlere düşen şarapnel parçaları yangınlara neden olurken, işgalci ordu kuzeydeki yerleşimlerde arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

KUZEY HATTINDA PANİK: HAYFA VE GOLAN ATEŞ HATTINDA

İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ve İsrail’in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklasa da sahadaki durum farklı:

Kanal 12 televizyonu, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan’dan da roket saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Lübnan’dan fırlatılan roketlerden biri kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştü. İşgal ordusu, bu bölgede acil arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor.

BAŞKENT TEL AVİV’DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR VE YANGINLAR

Gece saatlerinde başlayan saldırı dalgaları, siyonist rejimin kalbi sayılan Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs’ü vurdu. İran'dan gerçekleştirilen füze saldırısı sonrası gökyüzü patlamalarla aydınlandı:

ŞARAPNEL YAĞMURU

Tel Aviv ve çevresindeki kentlere düşen şarapnel parçaları 3 farklı bölgede yangın çıkmasına neden oldu.

Vurulan Kentler: Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze parçaları düşerken, halkın sığınaklardan çıkamadığı bildirildi.

Saldırılar sadece kuzey ve merkezle sınırlı kalmadı. Sabaha karşı gerçekleşen hamleyle birlikte geceden bu yana süren beşinci saldırı dalgası tamamlanmış oldu.

İran ve Lübnan’dan atılan roketler, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü ve Birüssebi (Beersheba) kenti çevresinde de sirenleri devreye soktu.

İsrail acil yardım servisleri her ne kadar "can kaybı bildirilmedi" iddiasıyla moral tazelemeye çalışsa da, sirenlerin durmaması ve patlama seslerinin tüm işgal topraklarından duyulması krizin derinliğini ortaya koyuyor.