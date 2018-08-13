İran ve Türkiye, teröre karşı işbirliği içinde. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İranlı komutan Kasım Rızai, İran'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin işbirliğinin önemi vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafaza Birliği Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, İran'ın sınır kenti Maku'da görüştü.



Terörle etkin mücadelenin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekildi.



Tuğgeneral Kasım Rızai, "Ortak sınırlar konusundaki işbirliğini daha fazla geliştirmek için İran, Türkiye ve Azerbaycan arasında üçlü toplantı yapılası gerekiyor." önerisinde bulundu.



Orgeneral Arif Çetin de, "İki ülke halkları ve Ankara ile Tahran Hükümeti’nin dostluğu nedeniyle, sınır bölgelerinde tam bir güvenlik hakimdir." şeklinde konuştu.



İki komutan, PKK/PJAK terör örgütleri ile mücadele kararlığını vurguladı.





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