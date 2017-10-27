Türkiye ve İran’ın, PKK’nın Kandil kampına ortak operasyon yapma hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Yeni Şafak gazetesinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, TSK ve İran ordusu Kandil’e ortak operasyon yapacak. Irak’ın da bu operasyona destek olması planlanıyor

Türkiye, Irak ve İran PKK’ya karşı ortak mücadele hazırlığı yapıyor.



İddia Yeni Şafak gazetesine ait. Gazetenin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve İran ordusunun Kandil’e operasyon düzenlemesi gündemde.



Erbil yönetimine karşı ortak hareket eden Türkiye İran ve Irak’ın PKK’ya karşı da benzer adımları atacağı bildirildi. Özellikle Ankara ve Tahran’ın terör örgütüne karşı alınacak tedbirler konusunda görüştüğü belirtildi.



Türkiye ve İran’ın operasyonlar dışında karşılıklı eşgüdüm istenen diğer konu başlıkları ise “terörist sızmalarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması” ve “istihbarat paylaşımı”.



Habere göre, Ankara’nın Tahran’dan Kandil’i temizlemek bazı istekleri var. Buna göre İran, önce sınırları kapatmalı, terörist geçişlerin önlemeli, örgüt elebaşları başta olmak üzere teröristlerin ülkede barındırmamalı.



İddiaya göre, TSK hava desteği ile bölgeye karadan girecek. Harekat sırasında İran’dan teröristlerin kaçış istikametini kapatması ve istihbarat paylaşması istenecek.



Operasyona Irak ordusu da katkı verecek. Kandil sonrasında da PKK’nın diğer barınma alanları olan Mahmur ve Sincar’a operasyon hazırlığı yapılacak.



Öte yandan İran’ın PKK’lılara karşı başlattığı mücadele de devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri internet sitesinde yayınladığı duyuruda, Türkiye’nin Van sınırında olan Batı Azerbaycan eyaletinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



ulusal.com.tr