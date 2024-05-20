İran'da bundan sonra ne olacak? İşte İran anayasasına göre işleyecek süreç

Dünya İran'da yaşanan helikopter kazasını konuşurken yönetim sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. İran anayasasına göre 50 gün içinde seçim yapılacak.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet işlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını açıkladı. Kazanın ardından acil toplantı yapan İran hükümeti de bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Ulusun kahramanı, hizmetkarı ve rehberliğin sadık dostu Ayetullah Reisi'nin onurlu yolculuğunun devam edeceği konusunda sadık, minnettar ve sevgili halkımıza güvence veriyoruz" ifaedleri yer aldı.

İran anayasasının 131. maddesi konuyla ilgili düzenlemeyi kapsıyor. İran cumhurbaşkanının herhangi bir nedenle iki ay süreyle yetkilerini kullanamaması durumunda, İran cumhurbaşkanlığının görevlerini geçici bir komitenin üstlenmesini öngörüyor.

Bu süreçte de yönetime İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı ve Yargı Başkanının yer aldığı bir komite vekalet edecek. Komiteyi, dini lider Ayetullah Ali Hamaney onaylayacak.

İran'da geçici bir komite kurma durumu ile üçüncü kez yaşanacak. İlki, İran devriminin ilkelerine ihanet ettiği gerekçesiyle Rehber Humeyni tarafından görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Ebu'l Hasan Beni Sadr’ın görevden alınmasının ardından gerçekleşmişti.

İkinci komite 30 Ağustos 1981 yılında tarihinde İran Başbakanı Muhammed Ali Recai'nin suikasta uğramasının ardından kurulmuştu.

Helikopter kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesiyle İran'da 3 kez komite kurulmuş olacak.