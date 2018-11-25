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İran'da deprem! Şanlıurfa, Batman ve çok sayıda ilimizde hissedildi (25 Kasım 2018 Son Depremler)

İran-Irak sınırında 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Batman ve bir çok ilde hissedildi

İran'da deprem! Şanlıurfa, Batman ve çok sayıda ilimizde hissedildi (25 Kasım 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre akşam 25 Kasım tarihinde saat 19:37'de Irak-İran sınırında bir deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremin büyüklüğü 6.4, derinliği ise 96.0 KM olarak kaydedildi. Irak-İran sınırında meydana gelen deprem, Türkiye'de Batman, ve Şanlıurfa başta olmak üzere bir çok ilde hissedildi.

Deprem Irak'ın Erbil şehrinde hissedildi. Deprem sonrası Iraklı vatandaşlar sokağa döküldü. 

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son depremler #ırak deprem #deprem
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