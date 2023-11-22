İran'da Filistin Toplantısı: Baş Konuşmacısı Doğu Perinçek Oldu

Soykırım suçunun faillerini ve kanıtlarını araştırmak için çalışmalara başlanması gerektiğini vurguladı. Perinçek, Asya İnsanlık Mahkemesi’nin kurulmasının önemine değindi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığına dikkat çekti.



İsrail'in soykırım suçu işlediği bir kez daha gündeme getirildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından “Uluslararası Hukuk Perspektifinden Siyonist Rejimin Suçlarının Araştırılması” çevrim içi toplantısı yapıldı.



12 ülkeden katılımcının olduğu toplantının baş konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek oldu.



Toplantının açılış konuşmasını İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadatpad yaptı. Toplantıda Türkiye, İran, Portekiz, Irak, Suriye, Filistin, Pakistan, İtalya, Romanya, Sırbistan, Venezuela ve ABD’den katılımcılar bulundu ve konuşmalar yaptı. İsrail'in işlediği suçların yargılanması ele alındı.



Perinçek, Asya İnsanlık Mahkemesi’nin kurulmasının önemini de vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığına dikkat çekti.



Perinçek, Asya İnsanlık Mahkemesi’nin kurulmasının önemini de vurguladı.



