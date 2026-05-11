İran’da sıcak saatler: Güneybatı sınırında düşman İHA’sı düşürüldü!

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre, ordu birimleri güneybatı sınır hattında yabancı bir hava aracını takibe aldı. Hava savunma sistemlerinin kilitlenmesiyle gerçekleştirilen müdahalede, hedef alınan İHA havada parçalanarak etkisiz hale getirildi.

İran ordusundan yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin güneybatısında 'düşmana' ait bir İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir."

Operasyonun kesin koordinatları ve düşürülen aracın hangi ülkeye veya gruba ait olduğu konusundaki sessizlik ise korunuyor.