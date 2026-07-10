İran'da tarihi gün! Eski Lider Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, doğduğu kent olan Meşhed'deki tarihi İmam Rıza Türbesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'da tarihi gün! Eski Lider Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi
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Günlerdir hem İran hem de Irak'ın farklı kentlerinde milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı cenaze merasimleri, Hamaney’in Meşhed'de toprağa verilmesiyle resmi olarak sona erdi.

ÖZEL VEDA MERASİMİ DÜZENLENDİ

İran devlet medyasından edinilen bilgilere göre, Meşhed sokaklarında düzenlenen kitlesel yürüyüşlerin ardından Hamaney’in naaşı İmam Rıza Türbesi'ne getirildi. Türbenin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazına çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi, dini liderler ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Hamaney’in aile üyelerinin katılımıyla basına kapalı, özel bir veda merasimi gerçekleştirildi.

BİR HAFTA SÜREN TÖRENLER SONA ERDİ

Hamaney için düzenlenen ve Irak'ın Necef ile Kerbela gibi Şii dünyası açısından kutsal kabul edilen kentlerini de kapsayan bir hafta süreli anma ve cenaze alayları bu definle birlikte tamamlanmış oldu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen defin işleminin ardından, ülke genelindeki yas ve anma etkinliklerinin belirli alanlarda sürdürüleceği bildirildi. Bölgedeki sismik siyasi hareketlilik ve geçiş süreci ise dünya kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

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