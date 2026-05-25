İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair ilk resmi açıklama!

İran ile ABD arasında küresel piyasaları ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünü yakından ilgilendiren mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin Tahran'dan çok kritik bir son dakika açıklaması geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair ilk resmi açıklama!
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke arasında yürütülen gizli diplomaside önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Sözcü Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında uluslararası medyanın sorularını yanıtladı. Gelinen noktayı olumlu bulmakla birlikte temkinli bir duruş sergileyen Bekayi, ulaşılan bu sonucun yakın zamanda kesin bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Washington'ın geçmişteki diplomatik siciline atıfta bulunan Sözcü, ABD'nin taahhütlerine sadık kalacağına dair ellerinde hiçbir garanti olmadığını vurguladı.

"ABD'nin Çelişkili Tutumu Görüşmeleri Sekteye Uğratabilir"

Beyaz Saray yetkililerinin müzakere sürecindeki tavırlarını eleştiren Bekayi, ABD kanadında sık sık çelişkili ifadeler ve ani tutum değişiklikleri yaşandığını belirtti. Bu karmaşık yapının her an her türlü görüşmeyi sekteye uğratma riski barındırdığına dikkat çeken İranlı Sözcü, muhtemel mutabakat zaptı metni üzerinde hâlâ ciddi ihtilaf yaşanan bazı teknik hususların bulunduğunu aktardı.

Hürmüz Boğazı Açıklaması: "Geçiş Ücreti Değil, Güvenlik Bedeli"

Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kimde olacağı ve deniz ablukasının kaldırılmasına yönelik iddialara da açıklık getiren İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen mevcut taslak görüşmelerinde Hürmüz’e dair spesifik detayların yer almadığını savundu. Boğaz konusunun öncelikle kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini belirten Bekayi, şu stratejik ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülke ile görüşüyoruz. Hürmüz Boğazı'nden geçiş ücreti alma peşinde değiliz. Seyir hizmet ve güvenliğin sağlanması için ücret alınması oldukça doğal ve bu geçiş ücreti değil."

Türkiye'ye Özel Teşekkür: "Etkili ve Değerli Çabalar Gösterdi"

Orta Doğu ve Basra Körfezi hattında tırmanan askeri gerilimin düşürülmesi için bölge devletlerinin yürüttüğü mekik diplomasisine de değinen Bekayi, Ankara'nın rolünü öne çıkardı. İran'ın komşu ülkelerin barışçıl çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Müzakere Heyeti Sözcüsü, "Türkiye bu yönde etkili ve değerli çabalar gösterdi" diyerek Türkiye'nin krizin çözümü için üstlendiği yapıcı rolü takdir ettiklerini dile getirdi.

KGK Meclis seçimleri tamamlandıKGK Meclis seçimleri tamamlandıMedya
iran abd
Günün Manşetleri
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair
11 Milyar 400 Milyon Liralık bahis çetesinde 59 kişi tutuklandı
Posta kargosunda tüm zamanların rekoru kırıldı
Nisanda hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!
Göç İdaresi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı...
Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepki
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi
Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar
25 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? 25 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?