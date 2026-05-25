İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair ilk resmi açıklama!

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke arasında yürütülen gizli diplomaside önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Sözcü Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında uluslararası medyanın sorularını yanıtladı. Gelinen noktayı olumlu bulmakla birlikte temkinli bir duruş sergileyen Bekayi, ulaşılan bu sonucun yakın zamanda kesin bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Washington'ın geçmişteki diplomatik siciline atıfta bulunan Sözcü, ABD'nin taahhütlerine sadık kalacağına dair ellerinde hiçbir garanti olmadığını vurguladı.

"ABD'nin Çelişkili Tutumu Görüşmeleri Sekteye Uğratabilir"

Beyaz Saray yetkililerinin müzakere sürecindeki tavırlarını eleştiren Bekayi, ABD kanadında sık sık çelişkili ifadeler ve ani tutum değişiklikleri yaşandığını belirtti. Bu karmaşık yapının her an her türlü görüşmeyi sekteye uğratma riski barındırdığına dikkat çeken İranlı Sözcü, muhtemel mutabakat zaptı metni üzerinde hâlâ ciddi ihtilaf yaşanan bazı teknik hususların bulunduğunu aktardı.

Hürmüz Boğazı Açıklaması: "Geçiş Ücreti Değil, Güvenlik Bedeli"

Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kimde olacağı ve deniz ablukasının kaldırılmasına yönelik iddialara da açıklık getiren İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen mevcut taslak görüşmelerinde Hürmüz’e dair spesifik detayların yer almadığını savundu. Boğaz konusunun öncelikle kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini belirten Bekayi, şu stratejik ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülke ile görüşüyoruz. Hürmüz Boğazı'nden geçiş ücreti alma peşinde değiliz. Seyir hizmet ve güvenliğin sağlanması için ücret alınması oldukça doğal ve bu geçiş ücreti değil."

Türkiye'ye Özel Teşekkür: "Etkili ve Değerli Çabalar Gösterdi"

Orta Doğu ve Basra Körfezi hattında tırmanan askeri gerilimin düşürülmesi için bölge devletlerinin yürüttüğü mekik diplomasisine de değinen Bekayi, Ankara'nın rolünü öne çıkardı. İran'ın komşu ülkelerin barışçıl çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Müzakere Heyeti Sözcüsü, "Türkiye bu yönde etkili ve değerli çabalar gösterdi" diyerek Türkiye'nin krizin çözümü için üstlendiği yapıcı rolü takdir ettiklerini dile getirdi.