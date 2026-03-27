İran’dan ABD ve İsrail bağlantılı sanayi şirketlerinin çalışanlarına “derhal terk edin” çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sanayi merkezlerine yönelik saldırılara misilleme başlatıldığını duyurarak, bölgedeki Amerikan ve İsrail bağlantılı sanayi tesisi çalışanlarına "derhal terk edin" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın." (Bakara Suresi, 194. ayet)

Amerikan-Siyonist düşman, daha önce İran sanayilerine saldırılmaması yönündeki uyarı ve ihtarlara rağmen, bugün İran'daki sanayi merkezlerine çok sayıda saldırı düzenlemiştir.

Savaşçılarımız misilleme saldırıları düzenlemektedir. Bu nedenle bölgede Amerikan hissedarları bulunan sanayi şirketlerinin tüm çalışanlarına ve Siyonist rejimle işbirliği yapan ağır sanayilere uyarıyoruz: Can güvenliğiniz için derhal çalışma ortamınızı terk edin.

Bu tür sanayi tesislerinde 1 kilometre yarıçapında yaşayanlar, saldırı anına kadar ikamet ettikleri yerleri terk etsinler.

Zafer ancak güçlü ve hüküm sahibi Allah'tandır."

MUSEVİ: DENKLEM ARTIK GÖZE GÖZ OLMAYACAK

DMO Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Musevi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada sert mesajlar verdi. Musevi, "Bir kez daha bizi sınadınız; dünya yeniden gördü ki ateşle oynamaya ve altyapıya saldırmaya siz başladınız. Bu sefer denklem artık göze göz olmayacak. Bekleyin! Amerikalılar ve Siyonist rejimle bağlantılı sanayi şirketlerinin çalışanları, can güvenlikleri için derhal çalışma ortamını terk etsinler!" ifadelerini kullandı.