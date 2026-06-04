İran'dan ABD ve İsrail'e tarihi ültimatom: "Zorunda kaldınız!"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan ile İran’ın stratejik ve tarihsel olarak birbirinden asla ayrılamayacağını yineleyerek bölgedeki büyük savaşın sona ermesini tek bir şart bağladı: İsrail'in Lübnan topraklarından tümüyle çekilmesi. Askeri kapasitelerini koruduklarını belirten Erakçi, onurlu bir barış istediklerini ancak çok uzun sürecek bir bölgesel savaşa da tamamen hazır olduklarını ilan etti.

ATEŞKESİN TEMEL ŞARTI: LÜBNAN’DAN TAM ÇEKİLME VE REJİMİN KORUNMASI

Tahran'ın dış politika vizyonuna dair kritik değerlendirmelerde bulunan Erakçi, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın kaderinin Lübnan'daki saha gelişmelerinden bağımsız olmadığını vurguladı. Olası bir ateşkes mutabakatının tüm direniş cephelerini kapsamak zorunda olduğunu söyleyen İranlı diplomat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı son diplomatik görüşmede ateşkes metnine özellikle "Lübnan" ifadesinin eklenmesini bizzat talep ettiğini açıkladı. Erakçi, Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesinin, Washington ile kapalı kapılar ardında yürütülen mutabakat görüşmelerinin en temel kırmızı çizgilerinden biri olduğunu ifade etti.

"İSRAİL BEYRUT'A SALDIRMIŞ OLSAYDI ANINDA KARŞILIK VERECEKTİK"

Tel Aviv yönetiminin geçtiğimiz Pazartesi günü savurduğu askeri tehditlere doğrudan atıfta bulunan Bakan Erakçi, İsrail'in Beyrut ve güney banliyölerine yönelik geniş çaplı hava saldırısı planlarını hayata geçirmesi halinde İran'ın füzelerle karşılık vermeye hazır beklediğini bildirdi. Savaşın nihai sonucunu sahadaki direniş ekseninin belirleyeceğini söyleyen Erakçi, "İsrail eğer Beyrut'a saldırmış olsaydı, askeri olarak karşılık vermeye tamamen hazırdık. Savunma hatlarımız alarm durumundadır" dedi.

"ABD BİZİ ZAYIF GÖRDÜ AMA MÜZAKERE TALEP ETMEK ZORUNDA KALDI"

Kritik Washington diyaloglarına ve diplomatik mesaj trafiğine de değinen İranlı Bakan, taraflar arasında dolaylı mesaj alışverişinin kısmen sürdüğünü ancak son günlerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını, nihai metin üzerindeki çalışmaların ise sürdüğünü aktardı. ABD'nin savaş öncesinde İran'ı zayıf gördüğünü hatırlatan Erakçi, Beyaz Saray'ın geçmişte "rejimi devirmek" ve "koşulsuz teslimiyet" gibi gerçekçi olmayan hayaller peşinde koştuğunu söyledi. Ancak durumun tam tersi yönde geliştiğinin altını çizen Erakçi, halkın İslam Cumhuriyeti'ne destek için sokaklara döküldüğünü ve en nihayetinde ABD'nin Tahran ile müzakere talep etmek zorunda kaldığını belirtti.

HİZBULLAH REALİTESİ VE DONALD TRUMP SORUSU

Hizbullah'ın Lübnan'ın siyasi, idari ve toplumsal gerçekliğinin meşru bir parçası olduğunu anımsatan Erakçi, İran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmediğini kaydetti. Savaşın bitiş reçetesini sunan Erakçi; İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, ülkenin egemenliğinin uluslararası arenada korunması ve yıkılan kentlerin yeniden imar sürecinin başlamasıyla barışın mümkün olacağını ifade etti.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden topyekun bir savaşa dönüp dönmeyeceği yönündeki küresel soruya da yanıt veren Erakçi, eğer rasyonel akıl galip gelirse böyle bir çılgınlığın yaşanmayacağını düşündüğünü aktardı. Buna rağmen her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayan diplomat, askeri kapasitelerini ve ulusal birliklerini en üst düzeyde koruduklarını, hatta geride kalan 40 günlük yoğun savaşın ardından İran'ın eskisinden çok daha güçlü bir askeri konuma ulaştığını açıkladı. Bölgede istenen barışın ancak "onura dayalı" olması halinde kabul edilebileceği bildirildi.