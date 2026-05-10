İran’dan ABD’ye açık uyarı: "Gemilerimize dokunursanız üslerinizi vururuz"

ABD’nin, deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle İran bandıralı gemileri hedef alması, bölgedeki askeri tansiyonu en üst seviyeye taşıdı.

DMO’DAN AMERİKAN ÜSLERİNE AÇIK TEHDİT

DMO tarafından yayımlanan resmi açıklamada, İran’ın ticari gemilerine veya tankerlerine yapılacak her türlü müdahalenin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Açıklamada, bu tür saldırıların bölgede konuşlu Amerikan üslerinden birine veya düşman savaş gemilerine yönelik "ağır bir saldırı" ile sonuçlanacağı açıkça ifade edildi.