İran’dan ABD’ye "Ateş" ultimatomu: Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!

Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerilim, diplomatik restleşmelerin ardından askeri saldırılarla tırmanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran’dan ABD’ye "Ateş" ultimatomu: Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Yayınlanma:

 İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), pazar günü stratejik su yolu yakınlarında iki farklı yük gemisinin hedef alındığını raporladı. Saldırılar, ABD’nin bölgede mahsur kalan gemileri tahliye etme planını açıklamasının hemen ardından geldi.

TRUMP'IN "REHBERLİK" PLANI VE İRAN'IN TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda aylardır mahsur kalan ticari gemileri dışarı çıkarmak için ABD donanmasının eşlik edeceği bir “rehberlik” operasyonu başlatacaklarını duyurmuştu. Tahran yönetimi ise pazartesi sabahı yaptığı sert açıklamada, bu hamlenin mevcut ateşkesin ihlali sayılacağını ve bölgeye yaklaşacak ABD unsurlarına ateş açılacağını ilan etti.

ÜST ÜSTE GELEN SALDIRILAR: TANKER VURULDU

UKMTO verilerine göre, bölgedeki saldırılar şu şekilde gerçekleşti:

Sirik Açıkları: İran’ın Sirik kenti yakınlarında kuzeye seyreden bir dökme yük gemisi, küçük tekneler tarafından taciz edilerek hedef alındı.
Füceyre Kuzeyi: BAE’nin Füceyre kentinin yaklaşık 78 deniz mili kuzeyinde bir tanker, kimliği belirsiz bir mühimmatla vuruldu.
Mürettebatın Durumu: Yapılan açıklamada, her iki olayda da mürettebatın güvende olduğu ve çevresel bir sızıntı ya da hasarın tespit edilmediği bildirildi.

DÜNYA ENERJİ KORİDORUNDA ÇİFT TARAFLI ABLUKA

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) trafiğinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, şu an dünyada eşine az rastlanır bir "çift taraflı abluka" altında:

İran: "Düşman gemisi" olarak nitelediği unsurların boğazdan geçişini engelliyor.
ABD: Deniz güçleri aracılığıyla İran limanlarına yönelik giriş-çıkışları kapatmış durumda.
Bu karmaşık tablo, ticari gemilerin güvenliğini tamamen ortadan kaldırırken, ABD’nin başlattığı operasyonun bölgedeki "barut fıçısını" her an patlatabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması: "Yüzde 46'sı toplandı"İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması: "Yüzde 46'sı toplandı"Gündem
Siber suçlara darbe: 24 İlde 127 şüpheli tutuklandıSiber suçlara darbe: 24 İlde 127 şüpheli tutuklandıGündem
iran abd
Günün Manşetleri
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
Çok Okunanlar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 yıldız için peş peşe teklifler geldi Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 yıldız için peş peşe teklifler geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?