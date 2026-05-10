İran'dan ABD'ye ateşkes yanıtı: Ne dediler?

İran devlet ajansı IRNA’nın haberine göre, Tahran’ın ilettiği yanıt, müzakerelerin bu aşamada doğrudan "savaşı sona erdirmeye" odaklanmasını öngörüyor. Daha önce iç incelemelerin devam ettiğini belirten İran Dışişleri Bakanlığı, nihai değerlendirmelerini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla Washington’a ulaştırdı. Bu gelişme, 8 Nisan’da sağlanan ve yaklaşık 40 gün süren çatışmasızlık ortamının kalıcı bir barışa evrilip evrilmeyeceği konusundaki belirsizliği koruyor.

ASKERİ KANATTA "HAZIR OL" EMRİ

Diplomatik kanallar açık tutulurken, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney askeri kanatla olan temaslarını sıkılaştırdı. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile bir araya gelen Hamaney, orduya "düşmanla mücadele" kapsamında yeni ve kararlı emirler verdi. Bu durum, İran’ın masada anlaşma ararken sahada savunma reflekslerini en üst düzeyde tuttuğu şeklinde yorumlanıyor.

PAKİSTAN'IN ARABULUCULUK ROLÜ VE GEÇMİŞİ

Pakistan, son dönemde Tahran ve Washington arasındaki en hayati köprü konumunda:

8 Nisan Başarısı: Pakistan’ın girişimiyle sağlanan anlaşma, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 40 günlük saldırılarını durdurmuştu.

İslamabad Görüşmeleri: Tarafların birkaç gün önce İslamabad’da yaptığı son toplantıdan somut bir sonuç çıkmamış, gözler Tahran’ın vereceği nihai yanıta çevrilmişti.