İran’dan ABD’ye "Bataklık" uyarısı: "Baskıya asla boyun eğmeyiz!"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan askeri hareketliliği değerlendirerek ABD'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran’dan ABD’ye "Bataklık" uyarısı: "Baskıya asla boyun eğmeyiz!"
Yayınlanma:

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erakçi, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik sürece işaret etti. Diplomatik kanalların açık olduğu dönemlerde ABD’nin pervasızca askeri yollara yöneldiğini savunan Bakan, bu durumu kaba bir baskı taktiği olarak nitelendirdi.

Erakçi, bu hamlelerin ABD Başkanı'nı bir "bataklığa" sürüklemek isteyenlerin bir oyunu olup olmadığını sorgularken, gerekçe ne olursa olsun İran'ın geri adım atmayacağını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KARŞILIKLI MİSİLLEMELER

Bölgedeki tansiyon, ABD’nin dün İran’a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla doruk noktasına ulaştı. Bu saldırıya karşılık veren İran donanması, ABD’ye ait savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu. Yaşanan bu gerilimin ardından ABD güçleri, misilleme olarak İran’ın güney kıyı şeridindeki bazı bölgelere yönelik operasyonlar düzenledi.

Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardıPiyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardıEkonomi
iran abd
Günün Manşetleri
İran’dan ABD’ye "Bataklık" uyarısı
Bakanlık son durumu resmen duyurdu
29 şehirde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor
"Aslanın dişlerini gördüğünde güldüğünü sanma!"
27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi
Gümrüklerde dev operasyon!
Şanlı Bayrağa uzanan ellere kelepçe
İstanbul’da 200 Milyonluk dev darbe
Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve Cezayir arasında 13 kritik anlaşma
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs 2026 Altın fiyatları
Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardı Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
29 şehirde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor 29 şehirde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor