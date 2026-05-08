İran’dan ABD’ye "Bataklık" uyarısı: "Baskıya asla boyun eğmeyiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erakçi, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik sürece işaret etti. Diplomatik kanalların açık olduğu dönemlerde ABD’nin pervasızca askeri yollara yöneldiğini savunan Bakan, bu durumu kaba bir baskı taktiği olarak nitelendirdi.

Erakçi, bu hamlelerin ABD Başkanı'nı bir "bataklığa" sürüklemek isteyenlerin bir oyunu olup olmadığını sorgularken, gerekçe ne olursa olsun İran'ın geri adım atmayacağını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KARŞILIKLI MİSİLLEMELER

Bölgedeki tansiyon, ABD’nin dün İran’a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla doruk noktasına ulaştı. Bu saldırıya karşılık veren İran donanması, ABD’ye ait savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu. Yaşanan bu gerilimin ardından ABD güçleri, misilleme olarak İran’ın güney kıyı şeridindeki bazı bölgelere yönelik operasyonlar düzenledi.