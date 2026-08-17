İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti! "Ültimatom yok, anlaşmayı ihlal ettiniz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin haftalık basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti! "Ültimatom yok, anlaşmayı ihlal ettiniz"
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17 Haziran'da imzalanan mutabakatın üzerinden 60 gün geçmesinin ardından kamuoyunda oluşan "süre doldu" tartışmalarına yanıt veren Bekayi, metinde Tahran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre kısıtlaması ya da ültimatom bulunmadığını, müzakerelerin ise Washington yönetiminin ihlalleri nedeniyle başlamadığını belirtti.

"60 GÜNLÜK SÜRE BİR ÜLTİMATOM DEĞİLDİ"

İran'ın dış politikasını baskı, ültimatom veya zaman kısıtlamaları altında şekillendirmediğini vurgulayan Sözcü İsmail Bekayi, söz konusu takvimin niteliğine açıklık getirdi:

Müzakere Takvimiydi: Bahsi geçen 60 günlük dönemin bir yaptırım ya da dayatma süresi olmadığını belirten Bekayi, bu vadenin yalnızca yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler başlıklarında yürütülmesi öngörülen görüşmeler için planlanan bir takvim olduğunu ifade etti.
Geçerliliği Kalmadı: ABD'nin mutabakatın imzalanmasının hemen ardından birkaç hafta içinde taahhütlerini açıkça çiğnediğini söyleyen Bekayi, Washington'ın ihlalleri sebebiyle müzakerelerin fiilen başlayamadığını ve dolayısıyla bu sürenin herhangi bir hükmünün kalmadığını dile getirdi.

HÜRMÜZ VE YAPTIRIM GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

İslamabad Mutabakatı'nın üzerinden 60 gün geçmesine karşın; Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım kararları ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine ilişkin kriz bölgesel gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Tahran yönetimi, müzakere masasının yeniden kurulabilmesi için öncelikle ABD'nin mutabakat şartlarına uyması gerektiğini yineliyor.

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