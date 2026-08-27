İran'dan ABD'ye çok sert Çin mesajı! "Bu ilişki kimseden izin almaz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırım tehditlerini reddeden ve Tahran ile işbirliğini sürdüreceğini duyuran Çin'in açıklamalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan ABD'ye çok sert Çin mesajı! "Bu ilişki kimseden izin almaz"
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kalibaf, Tahran ile Pekin arasındaki stratejik ortaklığın bağımsızlığına vurgu yaptı.

"BU İLİŞKİ HİÇ KİMSENİN İZNİNE İHTİYAÇ DUYMUYOR"

Kalibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği ve çok kutuplu dünya vizyonuna dayanmaktadır. Bu ilişki hiç kimsenin iznine ihtiyaç duymuyor."

ÇİN ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİTLERİNİ REDDETMİŞTİ

Pekin yönetimi, Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım tehditlerini "uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan tek taraflı ve yasa dışı adımlar" olarak tanımlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, İran ile yürütülen ticari ve stratejik işbirliklerinin uluslararası kurallara uygun olduğunu belirterek Tahran'la ortaklığın kararlılıkla devam edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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