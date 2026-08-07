İran'dan ABD'ye çok sert 'tiyatro' tepkisi! Galibaf'tan Washington'a gözdağı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington yönetiminin Tahran ile yürütülen gerilim politikalarına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan ABD'ye çok sert 'tiyatro' tepkisi! Galibaf'tan Washington'a gözdağı
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 Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Galibaf, ABD’nin uyguladığı tutumu "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendirdi.

"Zorbalık ve yalan haberler başarısız bir stratejidir"

ABD Başkanı Donald Trump’ın ismini vermeden Beyaz Saray’ın politikalarını ve söylemlerini eleştiren Galibaf, Washington'ın tutarsız mesajlar verdiğini savundu.

Galibaf paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"’Büyük bir saldırı geliyor... Bekleyin, boş verin, müzakere etmek istiyorlar.’ Bu tekrar eden bir tiyatro diplomasisi döngüsüdür. Zorbalık, bozulan sözler ve yalan haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir stratejidir. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok."

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