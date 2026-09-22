İran'dan ABD'ye çok sert uyarı! "Stratejimiz değişir, yeni silahlarla coğrafyayı genişletiriz"

ABD ile artan gerilim ve bölgesel çatışmalar devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) doğrudan Washington yönetimine gözdağı niteliğinde açıklamalar geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan ABD'ye çok sert uyarı! "Stratejimiz değişir, yeni silahlarla coğrafyayı genişletiriz"
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İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) aktardığına göre, DMO Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışma ortamını tırmandırması halinde Tahran'ın askeri doktrininde ve stratejisinde köklü değişikliklere gideceğini duyurdu.

"SAHAYA YENİ KAPASİTELİ SİLAHLAR SÜRECEĞİZ"

ABD'nin adımlarına bağlı olarak savaşın seyrinin tamamen değişebileceğini vurgulayan Hüseyin Muhibbi, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

Savaşın Coğrafyası Genişleyebilir: Muhibbi, Washington yönetiminin çatışmayı artırması durumunda "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz" diyerek gerilimin farklı alanlara yayılmasının önünü açacaklarını belirtti.

Yeni Nesil Silah Tehdidi: Envanterlerindeki gelişmiş sistemlere işaret eden Sözcü, "Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" dedi.

Yeni Hedefler Belirlenecek: Devrim Muhafızları'nın operasyonel önceliklerinin güncellenebileceğini aktaran Muhibbi, "Hedeflerimiz eskisiyle aynı olmak zorunda değil" diyerek stratejik hedeflerin değişebileceğinin altını çizdi.

"UZUN VADELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ"

Bölgedeki tansiyonu tırmandıran açıklamalarında İran'ın kararlılığını vurgulayan Hüseyin Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun her türlü senaryoya karşı tam hazırlık içinde olduğunu belirterek DMO'nun uzun vadeli bir yıpratma savaşına karşı tam kapasiteyle hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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