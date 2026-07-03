İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğiz"

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetimi konusunda tavizsiz bir duruş sergileyeceklerini belirterek ABD'ye meydan okudu.

TAHRAN'DA KRİTİK TEMAS: ÇİN HEYETİ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Muhammed Bakır Kalibaf’ın paylaştığı bilgilere göre görüşme, Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak üzere Tahran'a gelen üst düzey bir Çin heyetiyle gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ve askeri ortaklık vurgulandı. Kalibaf, Pekin yönetiminin İran'ın en zor zamanlarında yanında durduğunu hatırlatarak şu kritik bilgiyi paylaştı:

Çin Gemilerine Hürmüz Güvencesi: İran, yaşanan savaş ve kırılgan ateşkes süreçleri boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Çin bandıralı ticaret ve enerji gemilerine her türlü lojistik ve güvenlik kolaylığını sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir.

"ABD'NİN TEK YÖNLÜ POLİTİKALARINA KARŞI YAKIN İLİŞKİ ŞART"

Washington hattının bölgedeki askeri varlığını artırma ve yaptırımları sıkılaştırma hamlelerine değinen Kalibaf, Pekin-Tahran ekseninin önemine dikkat çekti. Küresel güç dengelerini etkileyecek açıklamalar şöyle şekillendi:

Ekonomik ve Siyasi Kalkan: "ABD’nin tek yönlü dayatmacı politikaları karşısında İran ile Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki kurulması artık kritik bir öneme sahiptir."

Hürmüz Boğazı'nda Kararlılık: Hürmüz Boğazı’nın sevk ve idaresinin tamamen İran'ın egemenlik hakları dahilinde olduğunu savunan Kalibaf, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda son derece kararlıyız. ABD'nin bu stratejik bölgeye yönelik hiçbir müdahalesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.