İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülke stratejilerinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak olduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"
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 İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, kritik su yoluna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Hürmüz Boğazı artık sadece bir su yolu değil, çatışma alanı"

Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik önemine ve mevcut gerilime dikkat çeken Sözcü Muhibbi, "Hürmüz Boğazı bugün İran açısından sadece bir su yolu değil aynı zamanda bir çatışma alanıdır. Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Arakçi: "Boğazın açılması İslamabad Mutabakatı'nın ihlalinin telafisine bağlı"

Devrim Muhafızları'nın çıkışından önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de konuya dair kritik mesajlar vermişti. Arakçi yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır" diyerek geçiş serbestisi için diplomasinin ve şartların yerine getirilmesinin altını çizmişti.

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