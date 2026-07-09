İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Tokadımızı bekleyin"

Sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayımlayan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin Orta Doğu politikalarını eleştirerek, "Açıkça söylemek gerekirse: Saldırırsanız, karşılık görürsünüz" ifadelerini kullandı. ABD’nin bölgedeki askeri hamleleriyle çırpındıkça daha çok batacağını savunan Galibaf, küresel petrol ticaretinin en kritik noktalarından biri olan boğaz için şu resti çekti: "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır."

"İRANLILARIN SERT TOKADINI BEKLEYİN"

İran kanadından gelen ikinci sert çıkış ise Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai'den oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD-İsrail ortak hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’i hatırlatan Rezai, Hamaney'in tüm İran halkına "ABD’den korkmamayı" öğrettiğini söyledi. Rezai, Beyaz Saray'ı doğrudan hedef alarak, "ABD’ye sesleniyorum; İranlıların sert tokadını bekleyin" uyarısında bulundu.

KÖRFEZ'DE KARŞILIKLI SALDIRI DALGASI BÜYÜYOR

Bölgeyi savaşın eşiğine getiren askeri hareketlilik, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. CENTCOM, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’a yönelik ilave ve geniş kapsamlı yeni hava saldırıları başlatıldığını duyurmuştu.

Saldırı kararının ardından İran basını; Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere ülkenin güneyindeki pek çok stratejik noktada şiddetli patlama seslerinin yükseldiğini bildirdi. Bu gelişmelere misilleme gecikmedi; ABD üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn, gece saatlerinde İran kaynaklı yeni füze ve İHA saldırılarının hedefi olduklarını resmen ilan etti.