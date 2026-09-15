İran'dan ABD'ye Hürmüz ve petrol resti! "Müzakere yok. Nokta!"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a karşı başlatılan savaşın küresel enerji ve boğazlar dengesini tamamen değiştirdiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili beyanlarına tepki gösteren Rızai, Tahran'ın talepleri karşılanmadan Washington yönetimiyle hiçbir masaya oturulmayacağını net bir dille ilan etti.

"TRUMP'IN ÇELİŞKİLİ MESAJLARI DİKKATİNİZİ DAĞITMASIN"

Muhsin Rızai'nin paylaştığı mesajda Beyaz Saray'a ve uluslararası kamuoyuna yönelik öne çıkan uyarılar şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump’ın süreç içerisindeki tutarsız tavırlarına değinen Rızai, "ABD başkanının 'müzakere yok'tan 'görüşmeye hazırız'a kadar uzanan çelişkili mesajları dikkatinizi dağıtmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Enerji Dengesi: İran'a yönelen askeri baskı ve tehditlerin petrol piyasası ile kritik deniz boğazları (Hürmüz Boğazı ve çevresi) üzerindeki dengeleri kalıcı biçimde sarstığına dikkat çekildi.

"HASAR KONTROLÜ YAKLAŞMAKTA OLANI DURDURAMAZ"

Tahran'ın müzakere şartlarının altını çizen Rızai, sürecin seyrine ilişkin kesin bir sınır çizdi:

ABD'nin son dönemdeki manevralarının sonuç vermeyeceğini belirten Rızai, "Hasar kontrolü yaklaşmakta olanı durduramaz" uyarısını yaptı.

Açıklamasını kesin bir dille noktalayan Konsey Genel Sekreteri, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!" ifadelerini kullanarak diyalog için İran'ın temel şartlarının kabul edilmesini ön koşul olarak ortaya koydu.