İran'dan ABD'ye Hürmüz'de tarihi misilleme! Gemiler vuruldu, stratejik boğazda alarm verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik hatta ABD donanmasına ait 2 gemi ile 8 tankeri doğrudan vurarak ağır hasar verdiklerini, ayrıca belirlenen "yasaklı bölgeyi" ihlal eden 10 geminin daha füzelerle hedef alındığını ilan etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI DUYURDU: 5 TANKERE KARŞILIK BÜYÜK TAARRUZ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı üzerinden Devrim Muhafızları Ordusu Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada misillemenin detayları paylaşıldı:

ABD silahlı kuvvetlerinin Basra Körfezi'nde seyreden 5 İran tankerini hedef almasının ardından operasyon düğmesine basıldığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı genelinde konuşlu İran füze ve deniz kuvvetlerinin Amerikan askeri unsurlarını ve yabancı nakliye konvoylarını eş zamanlı hedef aldığı duyuruldu.

ABD DONANMASINA AİT 2 GEMİ VE 8 TANKERDE AĞIR HASAR

Açıklamada, saldırıya uğrayan deniz platformlarının akıbetine dair çarpıcı iddialar yer aldı:

Hürmüz Boğazı'nda doğrudan hedef alınan 2 ABD donanma gemisi ile 8 büyük tonajlı tankerin ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Washington yönetiminin sevk ve teşvikiyle hareket ederek ilan edilen "yasaklı bölgeden" izinsiz geçiş girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 sivil/ticari geminin daha vurulduğu vurgulandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDE MESAJI

Tahran yönetimi, stratejik suyolunda hiçbir izinsiz harekete geçit verilmeyeceğinin altını çizdi:

Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın tüm seyrüsefer trafiğinin, fiziki kontrolünün ve anlık radar gözetiminin Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’nın mutlak hakimiyetinde olduğu ilan edildi.

İran güvenlik bürokrasisi, Basra Körfezi ve boğaz hattındaki misillemelerin süreceği yönünde sert bir uyarı metni yayımladı.