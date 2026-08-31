İran'dan ABD'ye intikam resti! Lark Adası saldırısı sonrası tansiyon tavan yaptı: "Korkuyla bekleyin"

İran'ın saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını vurgulayan Azizi, kapsamlı ve yıkıcı bir misillemenin yolda olduğunu ilan etti.

"HİÇBİR SUÇ CEVAPSIZ KALMAZ, BAŞARISIZLIKLAR ZİNCİRİNİZ TAMAMLANACAK"

Saldırının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İbrahim Azizi, İran'ın askeri kararlılığını test etmenin ABD'ye ağır bedeller ödeteceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz. Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!"

İNGİLİZCE MESAJLA DOĞRUDAN UYARI: "MİSİLLEME GELİYOR, KAÇ!"

Komisyon Başkanı Azizi, uluslararası kamuoyuna ve doğrudan Beyaz Saray'a hitaben paylaştığı İngilizce mesajında ise gerilimi tırmandıran ifadelere yer verdi:

"İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!"

Hürmüz Boğazı hattındaki stratejik Lark Adası'na yapılan hava operasyonu sonrası bölgedeki askeri hareketlilik ve çatışma riski en üst seviyeye yükseldi.