İran'dan ABD'ye misilleme: Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!

İran, ABD’nin bölgedeki saldırgan tutumuna yanıt olarak Körfez ülkelerinde konuşlanan ABD askeri varlığını hedef almayı sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kuveyt’te konuşlu bulunan ve ABD güçlerinin ana karargahlarından biri olan Ahmed Al-Jaber Üssü'ne İHA operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Devrim Muhafızları, gerçekleştirilen operasyonun ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına doğrudan bir yanıt olduğunu belirterek, hedef alınan üssün kritik önemini vurguladı. Yapılan açıklamada, Ahmed Al-Jaber Üssü’nün ABD’nin hava ve gözetleme operasyonlarındaki kilit rolüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Operasyonel rolünün ötesinde, ABD terörist ordusu için hayati bir hava destek merkezi olarak kabul edilmektedir.”

"Düşman saldırıları gizlemek için sert sansür uyguluyor"

ABD güçlerinin İran'ın caydırıcı füze ve İHA hamleleri karşısında çaresiz kaldığını ve savunma hatlarının yetersiz kaldığını vurgulayan Devrim Muhafızları Ordusu, ABD yönetiminin operasyonun boyutlarını gizlemeye çalıştığını belirtti.

Açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

“Düşman, artık saldırılara ilişkin haberlerin yayınlanmasını engellemek için sert sansür uygulamak zorunda kalıyor.”

İran makamları, ABD'nin bölgedeki tüm hareketliliklerinin adım adım takip edildiğini ve saldırıların devam etmesi halinde ABD askeri unsurlarının hedef alınmaya devam edeceğini bildirdi.