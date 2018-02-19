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İran'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, PYD/PKK'yı işaret ederek ABD'nin Suriye'deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla bu ülkedeki azınlık grupları kendi kara gücü gibi kullanmaya çalıştığını belirtti.

İran'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla bu ülkedeki azınlık grupları kendi "kara gücü" gibi kullanmaya çalıştığını söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen konferansa katılmak için Moskova'ya giden Zarif, burada Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki varlığını "çok tehlikeli" olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Zarif, Washington yönetiminin Suriye'de izlediği politikanın düşüncesizce yapıldığını dile getirdi.

Zarif, ayrıca PYD/PKK'yı işaret ederek ABD'nin, Suriye'nin bazı noktalarını işgal etmek amacıyla dar görüşlü bir bakış açısıyla bu ülkedeki bazı azınlıkları kendi kara kuvvetleri gibi kullanma çabası içinde olduğuna dikkati çekti.

İranlı Bakan, ABD'nin söz konusu tutumuna dair "Bu durum da Suriye halkının tarihsel belleği üzerinde uzun vadeli etkiler bırakarak, ülkede iç gerginliklere neden olabilir." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #abd #pkk #terörle mücadele #cevad zarif #İran Dışişleri Bakanı
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