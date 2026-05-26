İran'dan ABD'ye rest: Ateşkes ihlal edildi, cevapsız bırakmayacağız

Basra Körfezi ve çevresinde küresel enerji hatlarının merkez üssü konumundaki Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik en üst seviyeye ulaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, son iki gündür bölgede İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) silahlı güçleri arasında yaşanan doğrudan çatışmalara ilişkin resmi bir yazılı açıklama yayımladı. Tahran yönetimi, ABD'yi mevcut geçici ateşkes anlaşmasını doğrudan delmekle suçladı.

"Son 48 Saat İçinde Bariz Ateşkes İhlali Gerçekleştirildi"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bildiride, Amerikan ordusuna yönelik sert ifadelere yer verilerek sıcak çatışma alanının detayları şu sözlerle aktarıldı:

"ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi."

"Hiçbir Saldırganlığı Cevapsız Bırakmayacağız"

Körfez'de tansiyonu zirveye çıkaran İHA düşürme hadiseleri ve karşılıklı angajmanların ardından gelen bu resmi açıklamada, İran'ın askeri olarak geri adım atmayacağı net bir dille vurgulandı. Bakanlık bildirisinde, İran'ın "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve uluslararası hukuk kapsamında kendi topraklarını ve karasularını savunmakta zerre tereddüt etmeyeceği" belirtildi.

Uluslararası askeri gözlemciler, Hürmüz Boğazı'ndaki bu tırmanışın küresel petrol sevkiyatı ve deniz güvenliği açısından çok büyük riskler barındırdığını ve iki nükleer/askeri gücü doğrudan karşı karşıya getirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

