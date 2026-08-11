İran'dan ABD'ye şart, Trump'tan tazminat çıkışı

İran ile Umman, ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak alternatif bir deniz güzergâhı üzerinde anlaşmaya yaklaşırken Tahran yönetimi, bu adımın boğazın tamamen trafiğe açılması anlamına gelmeyeceğini bildirdi. Krizin çözümü için ABD'nin şartlarını kabul etmesini bekleyen Tahran'a yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump ise İran'dan 50 yıllık geçmiş için tazminat talep etti.

İran-Umman güzergâh planı ve ABD'nin tepkisi

Yeni Rota Planı: İran ve Umman arasında yürütülen görüşmelerde, Basra Körfezi'ne girecek ticari gemiler için İran karasularından geçen yeni bir düzenleme öngörülüyor. Bu plan, Tahran’ın geçiş hattında doğrudan kontrol sahibi olmasını hedefliyor.

Tahran'ın Şartı: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile teknik bir rotada anlaşılmasının Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması için yeterli olmadığını, kısıtlamaların kalkmasının ABD ile yürütülen müzakerelerdeki taleplerin karşılanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Trump'tan Tazminat Hamlesi: ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran'ın taleplerine karşılık son 50 yıllık eylemleri nedeniyle Tahran'dan tazminat isteyebileceğini belirterek pazarlıklara yeni bir ekonomik engel ekledi.

Hürmüz Boğazı küresel piyasalar için neden kritik?

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi üzerinden Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu petrol ve doğal gaz ihracatının en önemli geçiş noktası konumunda bulunuyor. Su yolundaki kısıtlamalar küresel enerji fiyatları ve tedarik zinciri üzerinde doğrudan baskı oluşturduğu için Washington-Tahran hattındaki pazarlıklar dünya piyasaları tarafından yakından izleniyor.