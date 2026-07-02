İran'dan açıklama: Bölgenin güvenliği, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamada, Washington'ın bölgedeki askeri şemsiyesini tamamen reddederek Hürmüz Boğazı'nın kırmızı çizgileri olduğunu ilan etti.

"GÜVENLİK AMERİKA'NIN ASKERİ ŞEMSİYESİ ALTINDA SAĞLANAMAZ"

Bahreyn'in başkenti Manama'da CENTCOM koordinasyonunda bir araya gelen askeri koalisyonun Basra Körfezi üzerinde herhangi bir hukuki ya da operasyonel meşruiyeti olamayacağını savunan Garibabadi, bölge ülkelerine net mesajlar verdi:

"Bahreyn'de düzenlenen askeri bir toplantı Basra Körfezi için hukuki ve güvenlik düzeni oluşturamaz. Bölgenin güvenliği; dış müdahalelerin tamamen sona ermesi, ABD askeri güçlerinin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir. Amerika'nın askeri şemsiyesi altında bir güvenlik inşa edilemez."

"HÜRMÜZ'ÜN SINIRLARINI CENTCOM DEĞİL TAHRAN BELİRLER"

Küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik tartışmalarına da doğrudan değinen Bakan Yardımcısı Garibabadi, adeta meydan okudu. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın statüsünün, sınırlarının ve seyrüsefer kurallarının CENTCOM tarafından değil, yalnızca Tahran yönetiminin belirlediği yasal ve stratejik çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti.

ARAP DÜNYASI VE ABD AYNI MASADA TOPLANMIŞTI

İran'ın bu sert çıkışının arkasında, CENTCOM'un dün kamuoyuna duyurduğu geniş kapsamlı bölgesel savunma koalisyonu yatıyor. Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Orta Doğu'nun askeri dengelerini değiştirebilecek şu ülkelerin üst düzey askeri yetkilileri katılmıştı:

Katılımcı Ülkeler: Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen.

Toplantının Gündemi: Bölgedeki mevcut tehdit ve güvenlik ortamı, entegre hava ve füze savunma alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve en önemlisi Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli, engelsiz geçişinin sürdürülmesine yönelik ortak askeri adımlar.