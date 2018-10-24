İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan'ın, ABD'den destek almadan Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürmüş olamayacağını belirterek, "Kimse, bugünün dünyasında bir sistemin bu kadar vahşice bir cinayeti planlayacağını hayal edemezdi." dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.



Ruhani, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetini “korkunç bir olay” olarak nitelendirdi.



Cumhurbaşkanı Ruhani, “Günümüz dünyasında böyle bir organize suçun bir kurum tarafından yapılması kimsenin aklından bile geçemezdi. Amerika’nın desteği olmadan hiçbir ülkenin böyle bir suç işlemeye cesaret edeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.



Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Galiba bir aşiretin egemenliğinde olan ülke özel güvenlikten yaralanıyor. Bu cinayet onları destekleyen süper güce dayanarak işlenmiştir. Ve (bu süper güç) dünyadaki insanlığa karşı suçları yargılayan mahkemelerin konuyla ilgili harekete geçmesine izin vermemektedir."



Türk hükümetine hitap eden Ruhani, “Dost ve kardeş ülke Türkiye’den son dönemlerde benzeri görülmemiş bu suçun tüm boyutlarını açığa çıkarmak için titiz ve tarafsız bir soruşturma yapmasını istiyoruz” diye konuştu.



Haber: Yakup Aslan/ Tahran

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