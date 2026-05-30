İran'dan dünyaya Hürmüz Boğazı muhtırası! "İzin almayan gemiyi vuracağız"

İran Silahlı Kuvvetleri, stratejik boğazdan geçiş yapacak tüm uluslararası gemileri ve yabancı donanmaları doğrudan ilgilendiren, adeta bir askeri abluka niteliğinde radikal kurallar yayımladı. Yapılan resmi açıklamada, kuralları ihlal eden askeri unsurların açıkça "hedef alınacağı" tehdidinde bulunuldu.

"Hürmüz Boğazı'nın Yönetimi Tam Yetkiyle İran'dadır"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş operasyonlarının idaresinden sorumlu en üst düzey birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan yazılı bildiride, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" ilan edildi.

Devrim Muhafızları'ndan İzin Almak Zorunlu Oldu

Uluslararası deniz ticaret trafiğini tamamen değiştirebilecek yeni düzenlemelerin yer aldığı sert açıklamada şu hayati vurgular yapıldı:

"Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca tarafımızca belirlenmiş yasal güzergahları kullanması ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden (Donanması) resmi izin alması zorunludur. Bu askeri düzenlemelerin ve koordinasyon kurallarının ihlali, söz konusu gemilerin geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır."

Yabancı Savaş Gemilerine Açık Tehdit: "Hedef Alınacaksınız"

Açıklamanın son bölümünde ise bölgede devriye gezen veya geçiş yapmak isteyen başta ABD olmak üzere batılı koalisyon güçlerinin savaş gemilerine yönelik çok net bir askeri uyarı mesajı gönderildi:

"Hürmüz Boğazı'nın mevcut yönetim mekanizmasına müdahale etme veya bölgedeki deniz trafiğini herhangi bir şekilde aksatma girişiminde bulunan tüm askeri gemilerin, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından doğrudan hedef alınacağı konusunda açıkça uyarıda bulunulmaktadır."

İran'dan gelen bu sert askeri çıkışın, son günlerde bölgede konuşulan diplomatik ateşkes senaryolarını ve küresel petrol arzı fiyatlamalarını nasıl etkileyeceği uluslararası kamuoyunda büyük bir merak ve endişe konusu oldu.