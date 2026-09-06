İran'dan dünyayı sarsacak adım! BRICS zirvesinde ABD ve İsrail için evrensel yargı çağrısı

Uluslararası toplumun sessizliğini sert sözlerle eleştiren Ejei, BRICS üyesi devletlere seslenerek sorumluların uluslararası hukuk ve evrensel yargı yetkisi kapsamında yargılanmasını talep etti.

ADALET SEÇİCİ OLAMAZ VE HUKUK GÜÇ DENGELERİNE FEDA EDİLEMEZ

Dünyanın adil bir uluslararası sisteme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Muhsini Ejei, hiçbir gücün hukukun üzerinde olamayacağını vurguladı. BRICS’in yeni bir dünya düzeni inşasında kritik bir rol oynadığını belirten Ejei, devletlerin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Şartı’na koşulsuz uyulması gerektiğini söyledi. Çağdaş dünyada bağımsız ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımların ve gayrimeşru baskıların arttığına dikkat çeken Ejei, yargı makamlarının bu ihlallere seyirci kalamayacağını ifade etti.

MİNAB'DAKİ OKUL KATLİAMI VE 40 GÜNLÜK SAVAŞIN BİLANÇOSU

Saldırıların sınırlı bir askeri çatışma olmadığını ve doğrudan sivil yaşamı hedef aldığını aktaran Muhsini Ejei, sahadaki tabloyu çarpıcı verilerle paylaştı:

Saldırıların ilk gününde Minab kentindeki bir okul hedef alındı ve 168 öğrenci yaşamını yitirdi.

40 gün süren çatışma sürecinde hastaneler, yerleşim alanları, eğitim ve kültür merkezleri bombalandı.

Sivillerin, kadınların ve çocukların hedef alındığı bu saldırılar Cenevre Sözleşmeleri uyarınca açıkça savaş suçu teşkil ediyor.

EGEMENLİK İHLALLERİNİN RESMEN KINANMASI ÇAĞRISI

BRICS üyesi ülkelerin BM Şartı zemininde ortak bir irade göstermesi gerektiğini vurgulayan Ejei, İran'ın toprak bütünlüğünü çiğneyen eylemlerin vakit kaybetmeden kınanmasını istedi. Yeni yasadışı saldırıların önüne geçilmesi amacıyla topluluk düzeyinde caydırıcı ve somut tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

EVRENSEL YARGI YETKİSİ İLKESİNİN DEVREYE SOKULMASI TALEBİ

Yargı sistemlerinin cezasızlığa teslim olmaması gerektiğini belirten İran Yargı Erki Başkanı, BRICS ülkelerine kritik bir hukuki hamle çağrısında bulundu. Ejei, İran halkına yönelik savaş suçlarını planlayan, emreden ve uygulayan askeri ve siyasi tüm aktörlerin, üye ülkelerin ulusal mahkemelerinde evrensel yargı yetkisi çerçevesinde yargılanmasını istedi.